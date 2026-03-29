29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

प्लास्टिक मुक्त भंडारे की मिसाल: वृंदावन कॉलोनी ने स्टील बर्तनों से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

नवरात्रि पर 251 स्टील थाली-गिलास का उपयोग, सामूहिक सहयोग से शुरू हुआ प्रेरक अभियान

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Mar 29, 2026

Unique work for environmental protection

Unique work for environmental protection

कटनी। शहर की वृंदावन कॉलोनी में इस बार नवरात्रि का पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत संदेश भी लेकर आया। कॉलोनीवासियों ने मिलकर एक अभिनव पहल करते हुए भंडारे को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाया और स्टील के बर्तनों का उपयोग कर एक मिसाल पेश की। यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर सराही जा रही है, बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक बनती जा रही है।
इस विशेष आयोजन का मार्गदर्शन पंडित श्री चंद्रभूषण दुबे द्वारा किया गया, जबकि कॉलोनी के निवासियों ने एकजुट होकर इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भंडारे में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन स्टील की थालियों में परोसा गया और पानी स्टील के गिलासों में दिया गया। इसके लिए कुल 251 स्टील थालियां, 251 गिलास और पर्याप्त संख्या में चम्मच खरीदे गए। इस व्यवस्था ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तनों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम

आयोजकों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों में अक्सर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग होता है, जो बाद में कचरे के रूप में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक न केवल भूमि और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, बल्कि जीव-जंतुओं के लिए भी खतरा बनता है। ऐसे में इस तरह की पहल प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ लोगों में जागरूकता बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम बन सकती है। वृंदावन कॉलोनी के निवासियों ने इस पहल को पूरी जिम्मेदारी और उत्साह के साथ अपनाया। भंडारे के दौरान अनुशासन और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी सफल रहा।

श्रद्धालुओं ने की सराहना

भंडारे में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने इस अनोखी पहल की खुलकर सराहना की। कई लोगों ने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन अन्य स्थानों पर भी किए जाने चाहिए। उनका मानना है कि यदि छोटे स्तर पर भी ऐसे प्रयास किए जाएं, तो बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण संभव है।

सामूहिक सहयोग से बना सफल आयोजन

इस सराहनीय पहल को सफल बनाने में कॉलोनी के कई लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसमें विकास श्रीवास्तव, विनोद कुमार चतुर्वेदी, ओंकार गौतम, राघवेंद्र शर्मा, दिनेश पाली, फरबन सक्सेना, प्रशांत, सौरभ भौमिक, रमेश पांडे, पवन कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह, रामजी बर्मन सहित सभी निवासियों का विशेष योगदान रहा। सभी ने मिलकर यह साबित किया कि सामूहिक प्रयासों से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

समाज के लिए प्रेरणास्रोत

वृंदावन कॉलोनी की यह पहल यह संदेश देती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि जागरूकता और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। यदि समाज मिलकर छोटे-छोटे कदम उठाए, तो बड़ा बदलाव संभव है। इस तरह के प्रयास न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर की गई यह पहल धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब आवश्यकता है कि इस पहल को व्यापक स्तर पर अपनाया जाए, ताकि प्लास्टिक मुक्त समाज की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए जा सकें।

ये भी पढ़ें

नवरात्र विशेष: 1826 में राजा ने कराई थी मां शारदा की स्थापना, आस्था का अनूठा संगम
कटनी
Maan Sharda's special story on Navratri

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Mar 2026 09:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / प्लास्टिक मुक्त भंडारे की मिसाल: वृंदावन कॉलोनी ने स्टील बर्तनों से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाल पहाड़ी में 5 करोड़ की जमीन पर घोटाले का आरोप, निगम की एनओसी को निरस्त करने की मांग

Fraudulent Sale of Government Land
कटनी

सरकारी जमीनों का बड़ा घोटाला: जिन पर रोक, उन्हीं का सौदा, अब कैमोर नप अध्यक्ष के परिवार का नाम जुड़ा

Major scam of government land in Katni
कटनी

भक्ति-आस्था का संगम: अयोध्या सा सजा शहर, जयघोष के साथ निकली भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर शोभायात्रा

Ramnavmi Shobhayatra in katni
कटनी

मौत बनकर दौड़ रहे डंपर-हाइवा, सिस्टम बेखबर, आंध्रप्रदेश जैसा हादसा यहां भी कभी भी संभव

Risk of Accidents Rises Due to Overloaded Trucks
कटनी

264 लाख रुपए का गरीबों का राशन ‘हजम’ कर गए थे ‘कोटेदार बाबू’

राशन दुकानों में PDS चावल की हो रही कालाबाज़ारी(photo-unsplash)
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.