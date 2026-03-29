प्लास्टिक मुक्त भंडारे की मिसाल: वृंदावन कॉलोनी ने स्टील बर्तनों से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

कटनी। शहर की वृंदावन कॉलोनी में इस बार नवरात्रि का पर्व सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत संदेश भी लेकर आया। कॉलोनीवासियों ने मिलकर एक अभिनव पहल करते हुए भंडारे को पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त बनाया और स्टील के बर्तनों का उपयोग कर एक मिसाल पेश की। यह पहल न केवल स्थानीय स्तर पर सराही जा रही है, बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणादायक बनती जा रही है।

इस विशेष आयोजन का मार्गदर्शन पंडित श्री चंद्रभूषण दुबे द्वारा किया गया, जबकि कॉलोनी के निवासियों ने एकजुट होकर इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भंडारे में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भोजन स्टील की थालियों में परोसा गया और पानी स्टील के गिलासों में दिया गया। इसके लिए कुल 251 स्टील थालियां, 251 गिलास और पर्याप्त संख्या में चम्मच खरीदे गए। इस व्यवस्था ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और थर्माकोल के बर्तनों के उपयोग को पूरी तरह समाप्त कर दिया।