भक्ति-आस्था का संगम: अयोध्या सा सजा शहर, जयघोष के साथ निकली भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव पर शोभायात्रा

शोभायात्रा का समापन गाटरघाट स्थित श्री समीर राम मंदिर में महाआरती के साथ हुआ। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन आठवीं बार भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें लोगों की भागीदारी हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्साहपूर्ण रही। रामनवमी का यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दिया। पूरे दिन शहर में रामभक्ति का अद्वितीय उत्साह देखने को मिला। घर-घर में भगवान श्रीराम का प्राकट्योत्सव मनाया गया और प्रसाद वितरण किया गया। यह भव्य आयोजन कटनी की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक आस्था का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया।