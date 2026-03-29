मौत बनकर दौड़ रहे डंपर-हाइवा, सिस्टम बेखबर, आंध्रप्रदेश जैसा हादसा यहां भी कभी भी संभव

कटनी. आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में बस और डंपर की भीषण टक्कर के बाद लगी आग में 13 लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है लेकिन जिले में हालात ऐसे हैं कि मानो इस त्रासदी से भी कोई सबक नहीं लिया गया। यहां रेत परिवहन में लगे हाइवा, टिपर और डंपर सडक़ों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। जिले के प्रमुख मार्ग कटनी-जबलपुर, कटनी-बहोरीबंद, कटनी-दमोह, कटनी-बरही, कटनी-उमरिया और शहर के अंदरूनी रास्तों पर भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर शहडोल की ओर से आने वाले मार्ग पर स्थिति सबसे भयावह है। रपटा के पास से मनमाने तरीके से ये वाहन शहर में प्रवेश कर दुर्गा चौक होते हुए तिलक कॉलेज रोड तक पहुंच जाते हैं। इस मार्ग पर स्कूल, कॉलेज और घनी आबादी होने के बावजूद कोई प्रभावी नियंत्रण नजर नहीं आता।