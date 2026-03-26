बेपरवाही: वसूला था 1300 लाख रुपए राजस्व, जमा हुए सिर्फ 485.81 लाख रुपए

कटनी. जिले में राजस्व वसूली की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में महज कुछ दिन शेष हैं, लेकिन प्रशासन तय लक्ष्य के आधे तक भी नहीं पहुंच सका है। जानकारी के अनुसार डायवर्सन शुल्क, भू-भाटक, धारणा अधिकार सहित अन्य मदों में कुल 1300 लाख रुपए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 17 मार्च तक की स्थिति में केवल 485.81 लाख रुपए ही वसूल हो सके हैं, जो कुल लक्ष्य का मात्र 37.37 प्रतिशत है। यानी अभी भी 62.63 प्रतिशत वसूली शेष है।

राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम स्तर पर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिख रही है। नियमित समीक्षा के बावजूद जमीनी स्तर पर वसूली अभियान में तेजी नहीं आई है। राजस्व समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका असर भी नजर नहीं आ रहा है। लक्ष्य के मुकाबले धीमी प्रगति से साफ है कि विभागीय लापरवाही वसूली में बाधा बन रही है। अब सवाल यह है कि शेष बचे समय में प्रशासन कैसे लक्ष्य पूरा कर पाएगा।