मेयर इन काउंसिल: 617 करोड़ रुपए का बजट तैयार, बैठक में कई अहम फैसले

महापौर ने बजट में नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शव वाहन एवं लावारिस शव वाहन की व्यवस्था के लिए विशेष प्रावधान कराया है, जिससे जरूरतमंदों को सम्मानजनक सेवाएं मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक अंतर्गत 123 हितग्राहियों की सूची को स्वीकृति दी गई। साथ ही 135 अन्य पात्र हितग्राहियों के प्रस्ताव को भी अनुमोदन के लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। सभी आवेदनों पर दावा-आपत्ति की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। आईएचएसडीपी योजना के तहत हितग्राहियों को आपसी सहमति से भवन बदलने की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली, जिससे पात्र हितग्राहियों को सुविधा मिलेगी। शासन निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर में अधिकतम 10 प्रतिशत तक वृद्धि के प्रस्ताव को भी एमआईसी ने अनुमोदित कर परिषद को भेजा है। इसके अलावा चौराहों के नामकरण, कर्मचारी संबंधी प्रस्तावों तथा मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से सडक़, नाली, सौंदर्यीकरण और माधवनगर गेट निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी गई।