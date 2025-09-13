MP में शराब ठेकों पर बढ़ा महिलाओं की जमघट, ठेकेदारों की मनमानी, प्रशासन खामोश

स्लीमनाबाद के संसारपुर गांव में ग्रामीणों ने जब अवैध शराब बिक्री का विरोध किया तो शराब ठेकेदार के वाहन चालक ने ग्रामीणों पर शराब से भरी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। विभाग पर ठेकेदारों से सांठगांठ कर संरक्षण देने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि सरकारी जमीन पर बने आवासीय मकान से शराब की दुकान हटाई जाए। इस संबंध में 6 सितंबर को पत्रिका ने भी मुद्दे को उठाया है। शासन-प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और मनमाना कारोबार जारी है।