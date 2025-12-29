29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

अवैध पैकारी में पहुंची महिलाएं, शराब तस्कर को कहा- गांव में दोबारा नहीं बेचना शराब

अवैध शराब के खिलाफ कुंदरेही में महिलाओं की अगुवाई में हुआ विरोध, सरपंच ने दी चेतावनी, कार्रवाई नहीं हुई तो होगा उग्र आंदोलन

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 29, 2025

Avaidh sharab

Avaidh sharab

कटनी. तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम कुंदरेही में लंबे समय से चल रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अब गांव की जनता खुलकर सामने आ गई है। गांव की महिलाओं, पुरुषों और युवा वर्ग ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। रविवार को सभी महिलाएं व ग्रामीण अवैध पैकारी पहुंचे और शराब तस्कर कुछ चेतावनी देगी दोबारा गांव में शराब नहीं बेचना नहीं तो ठीक बात नहीं होगी। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें स्वयं आगे आकर विरोध दर्ज कराना पड़ा।
गांव में आयोजित बैठक और विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखने को मिली। महिलाओं ने बताया कि अवैध शराब के कारण गांव का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। नशे की लत के चलते पुरुषों की कमाई शराब में खर्च हो रही है, जिससे परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। कई घरों में घरेलू हिंसा, आपसी विवाद और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।

शराब बिक्री बर्दाश्त नहीं

ग्राम सरपंच माया बाई चौधरी, बाला विश्वकर्मा, कोदूलाल चौधरी सहित अन्य ने कहा कि गांव की जनता अब किसी भी हालत में अवैध शराब बिक्री को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सैकड़ों महिला-पुरुषों के साथ अवैध शराब बेचने वालों को मौके पर जाकर समझाइश दी गई है कि वे तुरंत इस कारोबार को बंद करें। सरपंच ने कहा कि यदि समझाइश के बाद भी अवैध शराब बिक्री जारी रहती है तो गांव की जनता आंदोलन करेगी और प्रशासन को लिखित शिकायत देकर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी।

बर्बाद हो रहे युवा

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अवैध शराब विक्रय खुलेआम हो रहा है, जिससे युवाओं में नशे की लत तेजी से फैल रही है। नशाखोरी के कारण गांव के कई युवक गलत संगत में फंस रहे हैं, अपराध की ओर बढ़ रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब ने पूरे गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावित किया है।

पुलिस-आबकारी का है संरक्षण

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने पुलिस और आबकारी विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि संबंधित विभागों की कथित सहमति और लापरवाही के चलते ही अवैध शराब का कारोबार निर्बाध रूप से चल रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में नियमित रूप से पुलिस गश्त हो, आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की जाए और अवैध शराब बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए।

होगा धरना प्रदर्शन

ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही प्रशासन द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे तहसील और जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अपने हक और गांव के भविष्य की रक्षा के लिए वे किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि शासन-प्रशासन उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए अवैध शराब बिक्री पर तत्काल रोक लगाएगा और गांव को नशामुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा।

ये भी पढ़ें

भरोसे का कत्ल: एएनएम का फर्जी खाता खोलकर हड़पे जीपीएफ-ग्रेच्युटी के 17.26 लाख, एम्बुलेंस में बयां की पीड़ा
कटनी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Dec 2025 12:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / अवैध पैकारी में पहुंची महिलाएं, शराब तस्कर को कहा- गांव में दोबारा नहीं बेचना शराब

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सब स्टेशन से मल्टी तक लाइन खिंची, लगेगा 5 हजार केवी का ट्रांसफार्मर, बिजली पहुंचते ही 980 लोगों को मिलेंगे आशियाने

Pm awas
कटनी

100 से अधिक गांवों का बुरा हाल, बस नहीं, इसलिए छूट रही पढ़ाई!, ग्रामीण मार्गों पर परिवहन संकट

कटनी

डोली, खाट और बाइक पर जिंदगी, आज भी बस के इंतजार में आदिवासी गांव

Bus
कटनी

वरिष्ठ लेखक ने कहा: देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में हर व्यक्ति की होनी चाहिए अहम भूमिका

Writer avdhesh kumar noida
कटनी

भरोसे का कत्ल: एएनएम का फर्जी खाता खोलकर हड़पे जीपीएफ-ग्रेच्युटी के 17.26 लाख, एम्बुलेंस में बयां की पीड़ा

कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.