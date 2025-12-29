अवैध पैकारी में पहुंची महिलाएं, शराब तस्कर को कहा- गांव में दोबारा नहीं बेचना शराब

कटनी. तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम कुंदरेही में लंबे समय से चल रही अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अब गांव की जनता खुलकर सामने आ गई है। गांव की महिलाओं, पुरुषों और युवा वर्ग ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। रविवार को सभी महिलाएं व ग्रामीण अवैध पैकारी पहुंचे और शराब तस्कर कुछ चेतावनी देगी दोबारा गांव में शराब नहीं बेचना नहीं तो ठीक बात नहीं होगी। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें स्वयं आगे आकर विरोध दर्ज कराना पड़ा।

गांव में आयोजित बैठक और विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक देखने को मिली। महिलाओं ने बताया कि अवैध शराब के कारण गांव का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। नशे की लत के चलते पुरुषों की कमाई शराब में खर्च हो रही है, जिससे परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। कई घरों में घरेलू हिंसा, आपसी विवाद और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं।