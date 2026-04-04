जिला पंचायत सीइओ ने किया औचक निरीक्षण, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं परखी

कटनी ‘स्कूल चलें अभियान’ के तहत जिले में शिक्षा और पोषण व्यवस्थाओं की हकीकत जानने के लिए जिला पंचायत की सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर ने विभिन्न विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला वसुधा, शासकीय प्राथमिक शाला मढैया टोला हथकुरी तथा आंगनबाड़ी केंद्र नौवापटी का दौरा कर व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की।

देवगांव स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचने पर सीईओ ने पाया कि कई कक्षाओं में छात्र-छात्राएं अनुपस्थित थे। इस पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई और शिक्षकों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।