सेंट्रल वेयर हाउस : दो साल से 2600 क्विंटल गेहूं सड़ रहा… अफसरों को फुर्सत नहीं

पीडीसी में वितरण के लिए दो साल पहले रायसेन जिले से 2600 मीट्रिक टन गेहूं की रैक आई थी। जिसमें 5000 क्विंटल की लाट खराब होने की सूचना मिली। तत्कालीन प्रबंधक के गेहूं की सफाई कराई। इसमें 2600 क्विंटल गेहूं खराब निकला। शेष सही मिलने पर वितरण के लिए जारी कर दिया गया था। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रबंधक का कहना है कि खराब गेहूं के डिस्पोजल के लिए डीसीसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्रस्ताव मुख्यालय पर भेजा गया है। आदेश आने के बाद नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।