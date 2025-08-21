Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

सेंट्रल वेयर हाउस : दो साल से 2600 क्विंटल गेहूं सड़ रहा… अफसरों को फुर्सत नहीं

नागरिक आपूर्ति निगम ( नान ) डीसीसी की प्रक्रिया पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेजकर इतिश्री कर ली है। प्रभारी नान प्रबंधक का कहना है कि इसका असर अच्छे गेहूं पर नहीं पड़ रहा है। नीलामी की प्रक्रिया शासन के आदेश पर पूरी करने की तैयारी है।

खंडवा

Rajesh Patel

Aug 21, 2025

Civil Supplies Corporation
Central Warehouse

पीडीएस : नागरिक आपूर्ति निगम ( नान ) डीसीसी की प्रक्रिया पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेजकर इतिश्री कर ली है। प्रभारी नान प्रबंधक का कहना है कि इसका असर अच्छे गेहूं पर नहीं पड़ रहा है। नीलामी की प्रक्रिया शासन के आदेश पर पूरी करने की तैयारी है।

डीसीसी की प्रक्रिया पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेजकर इतिश्री कर ली

सेंट्रल वेयर हाउस में पीडीएस का गेहूं दो साल से सड़ रहा है। डीसीसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिस्पोजल की कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे आस-पास रखे अनाज के खराब होने की आशंका है। नागरिक आपूर्ति निगम ( नान ) डीसीसी की प्रक्रिया पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेजकर इतिश्री कर ली है। प्रभारी नान प्रबंधक का कहना है कि इसका असर अच्छे गेहूं पर नहीं पड़ रहा है। नीलामी की प्रक्रिया शासन के आदेश पर पूरी करने की तैयारी है।

दो साल पहले रायसेन जिले से 2600 मीट्रिक टन गेहूं की रैक आई थी

पीडीसी में वितरण के लिए दो साल पहले रायसेन जिले से 2600 मीट्रिक टन गेहूं की रैक आई थी। जिसमें 5000 क्विंटल की लाट खराब होने की सूचना मिली। तत्कालीन प्रबंधक के गेहूं की सफाई कराई। इसमें 2600 क्विंटल गेहूं खराब निकला। शेष सही मिलने पर वितरण के लिए जारी कर दिया गया था। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रभारी जिला प्रबंधक का कहना है कि खराब गेहूं के डिस्पोजल के लिए डीसीसी की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। प्रस्ताव मुख्यालय पर भेजा गया है। आदेश आने के बाद नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।

गोदाम में रखा पीडीएस का 53 हजार टन

पीडीएस का खाद्यान्न दो अलग-अलग वेयर हाउस में रखा हुआ है। सेंट्रल वेयर हाउस और कोरगला रोड पर पूर्व विधायक वर्मा वेयर हाउस में रखा है। 2300 टन चावल एवं 5000 टन गेहूं का भंडारण है। जिला चावल आयातित की श्रेणी में है।

वर्जन...सुरेश संखेरे, प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम

पीडीएस का वर्तमान समय में कोई खाद्यान्न खराब नहीं है। सेंट्रल वेयर हाउस का मामला दो साल पुराना गेहूं रखा हुआ है। डीसीसी की कार्रवाई कर डिस्पोजल के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। आदेश आने पर आगे की कार्रवाई होगी।

Published on:

21 Aug 2025 12:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / सेंट्रल वेयर हाउस : दो साल से 2600 क्विंटल गेहूं सड़ रहा… अफसरों को फुर्सत नहीं

