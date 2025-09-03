डीएपी-यूरिया : स्टॉक खत्म, किसान बोले…दो लाख किसान हैं डिमांड बढ़ाई जाए…

किसान दुलार सिंह राठौर का कहना है कि पांच पावती के बीच हमारी 35 एकड़ भूमि है। सोसायटी में खाद नहीं मिली। गोदाम पर भी डीएपी-यूरिया नहीं मिली।टेमीकला बगमार के किसान गोपाल सिंह का कहना है कि सोसायटी में खाद नहीं है। 16 किमी दूर से खाद लेने खंडवा आए हैं। 19 एकड़ के लिए 14 बोरी जरूरत है। सिर्फ 8 बोरी की पर्ची मिली। रुस्तमपुर के किसान दुर्गेश कुशवाह का कहना है कि 16 एकड़ भूमि है। रुस्तमपुर सोसायटी में खाद नहीं है। यहां भी यूरिया नहीं है। डीएपी भी जरूरत से आ