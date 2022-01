लव जिहाद की आशंका में हिंदू संगठनों ने होटल से पकड़ा युवक युवती को

अलग-अलग धर्मों के थे, युवक युवती, लेकर पहुंचे थाने, पुलिस जुटी जांच में

खंडवा. लव जिहाद का एक मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक और नए मामले ने पुलिस की मुसीबत बढ़ा दी। शुक्रवार रात फूल गली स्थित एक होटल से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद को लेकर एक युवक को पकड़ा। युवक के साथ एक युवती भी थी जिसका नाम युवक ने होटल में गलत लिखवाया हुआ था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता दोनों को पकड़कर कोतवाली थाने ले आए। यहां कार्यकर्ताओं ने मांग की थी लव जिहाद का मामला है और युवक के खिलाफ केस दर्ज कर होटल मालिक को भी आरोपी बनाया जाए। इस मामले में जब कोतवाली पुलिस ने भोपाल निवासी युवक युवती के बयान लिए तो दोनों बालिग निकले और अपनी मर्जी से होटल में आना बताया। हालांकि दोनों अलग-अलग धर्मों के थे, जिसके चलते पुलिस ने युवती को बयान के लिए रोका। इस बीच हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवक द्वारा युवती पर दबाव बनाया गया है, इसलिए वह गलत बयान दे रही है। टीआई बलजीत सिंह बिसेन का कहना था कि युवती ने जो बयान दिया है वह सबके सामने दिया है, इसलिए दबाव जैसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है। इसके बाद हिंदू संगठन ने होटल मालिक पर भी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि गलत आइडेंटी पर कैसे होटल मालिक ने इनको रुकवाया है, उसे सील किया जाए टीआई ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती जब तक कार्रवाई नहीं कर सकते, जांच के बाद होटल मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर पुलिस और हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी की स्थिति की बनी। पुलिस ने भोपाल निवासी युवती के परिजनों को भी सूचना दी है। देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी थी।

Hindu organizations caught young girl from hotel in fear of love jihad