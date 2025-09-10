ढीले अफसर…दो माह से एसडीएम कार्यालयों में अटके सात हजार बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र

पहली कक्षा के 8 हजार 244 बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाना है। विशेष अभियान के दौरान अब तक 3810 प्रमाण पत्र स्कूलों को मिले हैं। इसमें पिछले शैक्षणिक सत्र के भी आवेदन शामिल हैं। प्रधान पाठकों ने जुलाई से अब तक प्रधान लोक सेवा केंद्र के माध्यम से 7331 से अधिक बच्चों के आवेदन एसडीएम कार्यालयों में आवेदन जमा किया है। अधिकारियों की शिथिलता के चलते जाति प्रमाण पत्र के आवेदन लंबे समय से लंबित हैं। अभियान के दौरान आवेदनोें की प्रक्रिया संबंधित स्कूलों के प्रधान पाठक पूरी कर रहे हैं। इसके बाद भी एसडीएम कार्यालय स्तर पर आवेदन लंबित हैं।