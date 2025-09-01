भाजपा नेता ने नर्मदा नदी में लगाई छलांग, 10 किमी दूर PUBG खेल रहे युवकों ने बचाई जान

पोपेंदर सिंह बग्गा देवास के कांटाफोड थाना क्षेत्र के ग्राम के लोहारदा के निवासी है। वह इंदौर में निवासरत हैं। रविवार को उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और स्कूटी लेकर ओंकारेश्वर के लिए निकल गए। देर शाम तक ओंकारेश्वर घूमने के बाद रात 8 बजे करीब मोरटक्का पहुंचे। यहां पर निजी होटल में स्कूट खड़ी की और पैदल की पुल के पास पहुंच गए। इसके बाद चप्पल वहीं छोड़कर नदी में कूद गए। इसके बाद 10 किलोमीटर दूर आली गांव में पबजी खेल रहे युवकों की नजर पड़ी तो उन्होंने जान बचाई।