जल समाधि लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, घंटों तक कुंड में बैठे, फिर आए बाहर

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर जल समाधि लेने पहुंच गए। वह गणेश विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम कुंड में उतर गए और उनका आधा शरीर पानी में रहा। करीब 1 घंटे तक वह कुंड में ही रहे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कृत्रिम कुंड के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने आरोप लगाया कि जनता की कमाई से मिलने वाले टैक्स से सरकार के पास पैसा आता है। उसी से कुंड बनाने का बजट मिला और निगम ने कुंड के निर्माण में ही भ्रष्टाचार करके पैसों की बर्बादी कर दी।
टीआई प्रवीण आर्य ने मुल्लू राठौर से कहा कि आप बाहर आइए। हम लग फिर समाधान निकालते हैं। हम लोग रातभर से ड्यूटी में लगे हुए हैं। तभी नेताप्रतिपक्ष ने कुंड का निर्माण ठीक से न होने की बात कही। इसी दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने नेताप्रतिपक्ष को मनाया। फिर वह कुंड से बाहर निकले।