जल समाधि लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, घंटों तक कुंड में बैठे, फिर आए बाहर

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर जल समाधि लेने पहुंच गए। वह गणेश विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम कुंड में उतर गए और उनका आधा शरीर पानी में रहा। करीब 1 घंटे तक वह कुंड में ही रहे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कृत्रिम कुंड के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है।