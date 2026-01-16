16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

खंडवा

7 दिन के लिए बंद रहेगा ये मार्ग, इस रास्ते से गुजरना होगा

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा-इंदौर मार्ग पर सात दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।

खंडवा

image

Himanshu Singh

Jan 16, 2026

mp news

फोटो- एआई जनरेटेड

MP News: मध्यप्रदेश के खंडवा में नर्मदा जयंती को देखते हुए जिला प्रशासन ने खंडवा-इंदौर मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रूप से सात दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 19 जनवरी की सुबह से 25 जनवरी की रात 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

ओंकारेश्वर में उमड़ेगी भीड़

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि 25 जनवरी को नर्मदा जयंती है। इसके चलते ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग दर्शन और नर्मदा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। खंडवा-इंदौर मार्ग में श्रद्धालुओं की आवाजाही, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है।

भारी वाहनों के लिए दूसरा रूट

प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। बुरहानपुर की ओर से खंडवा आने वाले भारी वाहनों को ग्राम देशगांव से खरगोन की तरफ कसरावद, खलघाट, महू होते हुए इंदौर जाना होगा। ऐसे ही इंदौर से आने वाले वाहनों को महू (खलघाट), कसरावद, खरगोन होते हुए भीकनगांव से देशगांव के रास्ते खंडवा-बुरहानपुर की ओर जाना होगा।

इन्हें रहेगी छूट

प्रतिबंधात्मक आदेश से आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को पूरी तरह से मुख्त रखा गया है। इसमें नगर निगम, पुलिस वाहन, दुग्ध आपूर्ति वाहन, फायर ब्रिगेड, सेना वाहन, बिजली कंपनी, कृषि उपज मंडी वाले वाहन और यात्री बसों को छूट दी गई है।

Published on:

16 Jan 2026 06:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / 7 दिन के लिए बंद रहेगा ये मार्ग, इस रास्ते से गुजरना होगा

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

