7 दिन के लिए बंद रहेगा ये मार्ग, इस रास्ते से गुजरना होगा

प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। बुरहानपुर की ओर से खंडवा आने वाले भारी वाहनों को ग्राम देशगांव से खरगोन की तरफ कसरावद, खलघाट, महू होते हुए इंदौर जाना होगा। ऐसे ही इंदौर से आने वाले वाहनों को महू (खलघाट), कसरावद, खरगोन होते हुए भीकनगांव से देशगांव के रास्ते खंडवा-बुरहानपुर की ओर जाना होगा।