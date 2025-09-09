नगर निगम : 50 वार्डों में विकास के लिए खोले 90 टेंडर, नवरात्रि में होंगे भूमि पूजन

नगर निगम के पचास वार्डों में विकास कार्यों के लिए 90 टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसमें छोटे से बड़े कार्य शामिल हैं। 24 टेंडरों की प्रक्रिया रनिंग में है। सात करोड़ रुपए की लागत से कार्य होंगे। सोमवार को निगम कर्मचारियों ने टेंडर खुलने के बाद आगे की प्रक्रिया को लेकर माथापच्ची में जुटे रहे। प्रत्येक वार्ड के इंजीनियर्स ने टेंडर खुलने के बाद कार्य आदेश जारी करने की तैयारी में जुटे रहे। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो नवरात्रि के दौरान नए कार्यों के भूमि पूजन किए जाएंगे।