Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

नगर निगम : 50 वार्डों में विकास के लिए खोले 90 टेंडर, नवरात्रि में होंगे भूमि पूजन

नगर निगम के पचास वार्डों में विकास कार्यों के लिए 90 टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसमें छोटे से बड़े कार्य शामिल हैं। 24 टेंडरों की प्रक्रिया रनिंग में है। सात करोड़ रुपए की लागत से कार्य होंगे।

खंडवा

Rajesh Patel

Sep 09, 2025

Municipal council
नगर निगम में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करते निगम कर्मचारी।

बारिश बाद वार्डों में दो करोड़ से खराब मार्गों के होंगे मरम्म्त, 7 करोड़ से नए विकास कार्यों की रखी जाए नींव

विकास कार्यों के लिए 90 टेंडर जारी कर दिए

नगर निगम के पचास वार्डों में विकास कार्यों के लिए 90 टेंडर जारी कर दिए गए हैं। इसमें छोटे से बड़े कार्य शामिल हैं। 24 टेंडरों की प्रक्रिया रनिंग में है। सात करोड़ रुपए की लागत से कार्य होंगे। सोमवार को निगम कर्मचारियों ने टेंडर खुलने के बाद आगे की प्रक्रिया को लेकर माथापच्ची में जुटे रहे। प्रत्येक वार्ड के इंजीनियर्स ने टेंडर खुलने के बाद कार्य आदेश जारी करने की तैयारी में जुटे रहे। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो नवरात्रि के दौरान नए कार्यों के भूमि पूजन किए जाएंगे।

दो करोड़ से मार्गों के होंगे मरम्मत

बारिश बाद शहर के वार्डों में खस्ताहाल मार्गों के मरम्मत की तैयारी है। इसके लिए दो करोड़ रुपए से अधिक लागत के टेंडर जारी किए गए हैं। निर्माण एजेंसी को कार्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो दिवाली के बाद कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

नए टेंडर में ये कार्य शामिल

नए टेंडर में वार्डों में दो, पांच , दस और 15 लाख तक छोटे-छोटे कार्य शामिल किए गए हैं। इसमें डामर, सीसी रोड, लाइट, इलेक्ट्रिकल, हाई मास्ट, बगीचे की बाउंड्रीवाल, बगीचों का सौंदर्यीकरण आदि शामिल हैं।

वर्जन...टेंडर की कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुछ कार्यों के टेंडर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। जो टेंडर खुल गए हैं। उनके कार्यों का भूमि पूजन नवरात्रि के समय प्रस्तावित है। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कार्य शुरू हो जाएंगे।

राधेश्याम उपाध्याय, कार्य पालन यंत्री. नगर निगम

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Sept 2025 11:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / नगर निगम : 50 वार्डों में विकास के लिए खोले 90 टेंडर, नवरात्रि में होंगे भूमि पूजन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.