एसआइआर… नाम जुड़वाने लग रही भीड़, 7 हजार में से 3200 के नाम जुड़े

22 जनवरी तक ही मान्य दावे आपत्ति

जिले के सभी तहसील, नायब तहसील न्यायालयों में एसआइआर दावे आपत्ति के तहत सुनवाई की जा रही है। नाम जुड़वाने, संशोधन कराने के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क करना पड़ रहा है। सोमवार को भी खंडवा तहसील न्यायालय में तहसीलदार महेश सोलंकी, नायब तहसीलदार महादेव राठौर की डबल बैंच में सुनवाई की गई। इस दौरान जिनके दस्तावेज अधूरे थे, उनकी काउंसलिंग कर उन्हें समय से पूर्व पूरे दस्तावेज लाने की सलाह दी गई। इसके साथ नाम जुड़वाने, कटवाने, संशोधन कराने वालों की भी भीड़ लगी रही। उल्लेखनीय है कि 22 जनवरी के बाद दावे आपत्ति नहीं लिए जाएंगे। मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही नए नाम जोडऩे, संशोधन की कार्रवाई अलग से की जाएगी।