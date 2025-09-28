मिट्टी में मिली अन्नदाता की गाढ़ी कमाई…5 बाय 5 मीटर के प्लाट पर सिर्फ 920 ग्राम उत्पादन

फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट में उत्पादन एक चौथाई से भी कम हो गया है। इससे लागत निकलना मुश्किल है। फसल कटाई प्रयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट में सोयाबीन का उत्पादन 2.80 से अधिकतम 4.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर आ गया। फसलों के सूखने के बाद फाइनल रिपोर्ट में उत्पादन के आंकड़़े मामूली घट-बढ़ सकते हैं। राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने फसल कटाई प्रयोग का कार्य शुरू की है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद फसलों की नुकसान तय होगी। अब तक करीब 12 हजार से अधिक हो गई है। बीमा कंपनी की टीम करीब 7 हजार किसानों के खेत पर सर्वे कर चुकी है।