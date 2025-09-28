Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

मिट्टी में मिली अन्नदाता की गाढ़ी कमाई…5 बाय 5 मीटर के प्लाट पर सिर्फ 920 ग्राम उत्पादन

चालू खरीफ सीजन की फसलों पर बारिश का कहर अभी तक आप ने जो सुना और देखा अब वह कागजों पर आने लगा है। किसानों का दावा 80 हजार हेक्टेयर अधिक एरिया में फसलें खराब की हकीकत सामने आने लगी है।

3 min read

खंडवा

image

Rajesh Patel

Sep 28, 2025

harvesting experiment

पटवारी फील्ड में सोयाबीन की फसलों का फसल कटाई प्रयोग कर रहे हैं।

चालू खरीफ सीजन की फसलों पर बारिश का कहर अभी तक आप ने जो सुना और देखा अब वह कागजों पर आने लगा है। किसानों का दावा 80 हजार हेक्टेयर अधिक एरिया में फसलें खराब की हकीकत सामने आने लगी है। बारिश का कहर इस कदर कि अन्नदाता की गाढ़ी कमाई मिट्टी में मिल गई। किसानों की लागत निकालना मुश्किल है।

उत्पादन 2.80 से अधिकतम 4.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर

फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट में उत्पादन एक चौथाई से भी कम हो गया है। इससे लागत निकलना मुश्किल है। फसल कटाई प्रयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट में सोयाबीन का उत्पादन 2.80 से अधिकतम 4.20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पर आ गया। फसलों के सूखने के बाद फाइनल रिपोर्ट में उत्पादन के आंकड़़े मामूली घट-बढ़ सकते हैं। राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने फसल कटाई प्रयोग का कार्य शुरू की है। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद फसलों की नुकसान तय होगी। अब तक करीब 12 हजार से अधिक हो गई है। बीमा कंपनी की टीम करीब 7 हजार किसानों के खेत पर सर्वे कर चुकी है।

रांजनी में फसल कटाई में ढाई से तीन क्विंटल उत्पादन

ग्राम रांजनी में पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी की संयुक्त टीम ने फसल कटाई का प्रयोग किया। किसान श्रीराम के खेत पर फसल कटाई प्रयोग किया। पांच बाय पांच के प्लाट पर प्रक्रिया पूरी की गई। प्लाट पर 890 दाना निकला। तीन क्विंटल 560 ग्राम उत्पादान का आंकलन किया गया। इसी तरह गांव के दूसरी छोर पर दीनदयाल के खेत पर 912 ग्राम तक दाना निकला। यहां प्रति हेक्टेयर 3 क्विंटल 648 ग्राम उत्पादन दर्ज किया गया। फसल सूखने के बाद उत्पादन की मात्रा घट-बढ़ सकती है।

बमन गांव भीला में उत्पादन 3 क्विंटल 20 ग्राम

शनिवार को बमन गांव भीला में पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी की संयुक्त टीम ने फसल कटाई प्रयोग किया। सोयाबीन के 5 बाय 5 के प्लाट पर फसल कटाई के प्रयोग में दाना सिर्फ 920 ग्राम निकला। इस हिसाब से प्रति हेक्टेयर 3 क्विंटल 20 ग्राम होता है।

सर्वे में 55-65 फीसदी फसलें खराब

बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग की टीम ग्राम अत्तर, पटवारी हल्का चिचगोहन में कमलचंद्र मोहन चौधरी, मौजी लाल आदि पंचनामा तैयार किया गया। 55 से 65 फीसदी फसलों को नुकसान माना है।

ऐसे समझें एक चौथाई उत्पादन

कृषि विभाग पैमाना है कि 8 क्विंटल 300 ग्राम है। लेकिन फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट में उत्पादन एक तिहाई का अंतर है। फसल अच्छी होने पर औसत उत्पादन 8 से 10 क्विंटल तक उत्पादन जाता है। कटिंग की रिपोर्ट में अभी तक अधिकतम 3 क्विंटल 20 किलो गया। कइयों के खेत में तो डेढ़ से दो क्विंटल का रेशियो दर्ज किया।

उत्पादन 12 हजार प्रति हेक्टेयर

प्रति हेक्टेयर सोयाबीन की औसत लागत 25-30 हजार रुपए है। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पर उत्पादन 3 क्विंटल का औसत लिया जाए। बाजार में इसकी कीमत चार हजार तो इस औसत से 12 हजार रुपए का उत्पादन होगा।

इतना होता है खर्च

प्रति हेक्टेयर

6000 बीज

4000 खाद

3000 जुताई

1700 घास बुआई

1500 चारा कीटनाशक

600 छिड़कांव

2500 डोरा

2000 इल्ली मारनेदवा

900 इल्ली मारने की दवा छिड़काव

500 फंगल साइड

6200 कटाई

25, 600 रुपए प्रति हेक्टेयर फसल पर खर्च

नोट : खर्च का हिसाब किसान से बात-चीत पर औसत

इनका कहना : कलेक्टर, ऋषव गुप्ता

पटवारी फील्ड में सोयाबीन की फसलों का फसल कटाई प्रयोग कर रहे हैं। फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उत्पादन का मापदंड तय होगा।

Published on:

28 Sept 2025 12:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मिट्टी में मिली अन्नदाता की गाढ़ी कमाई…5 बाय 5 मीटर के प्लाट पर सिर्फ 920 ग्राम उत्पादन

