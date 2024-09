तीन राज्यों को जोड़ेगा नया रेलवे ट्रेक, 200 किमी घटा देगा दो बड़े शहरों की दूरी

तीन राज्यों को जोड़ेगा नया रेलवे ट्रेक, 200 किमी घटा देगा दो बड़े शहरों की दूरी

खरगोन•Sep 08, 2024 / 07:47 pm• deepak deewan

Khargone MP Gajendra Singh Patel said that the survey of Khandwa Alirajpur Vadodara railway line will start soon देश में नई रेल लाइनों का जाल सा बिछाया जा रहा है। नए रेलवे ट्रेक ऐसे बनाए जा रहे हैं ​ताकि आवागमन के समय में खासी बचत हो सके। एमपी में ऐसे अनेक रेलवे ट्रेक के प्रस्ताव हैं जो न केवल कई राज्यों को जोड़ेंगे बल्कि देश-प्रदेश के बड़े शहरों की दूरी भी कम करेंगे। ऐसी ही एक रेल लाइन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है जोकि जल्द ही आकार लेगी। केंद्र सरकार के 2024-25 के बजट में इस खंडवा-आलीराजपुर-वडोदरा रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी दी गई है।