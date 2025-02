एमपी में किसानों की इज्जत उछालने की धमकी, 689 करोड़ की कर्ज वसूली के लिए कड़ा फरमान

Strict order for recovery of loan of 689 crores in MP मध्यप्रदेश में कर्ज वसूली के लिए कड़ा फरमान जारी किया गया है। प्रदेश के खरगोन में सहकारी संस्थाओं के कालातीत (ओवर ड्यू) बकायादारों से वसूली के लिए जिला सहकारी संस्था ने कड़ा कदम उठाया है।