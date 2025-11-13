एमपी में यहां लहरा रही थी गांजे की फसल, ड्रोन सर्चिंग में पकड़ाई

पुलिस टीम को मौके से आरोपी नहीं मिला और खेत में लगे गांजे के 5-7 फीट के पौधों को उखाड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस टीम गांजे के पौधों को उखाड़कर जब्त कर अपने साथ लेकर आई। खेत से गांजे के कुल 3200 पौधे जब्त किए गए हैं जिनका वजन लगभग 3551 किलो 240 ग्राम (35.51 क्विंटल) है और इसकी अनुमानित कीमत 1,77,56,200/- रुपये (01 करोड़ 77 लाख 56 हजार 200 रुपये) बताई गई है। खेत मालिक आरोपी टिडीया पिता दीतु जमरे के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 381/2025 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्‍ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।