खरगोन

एमपी में यहां लहरा रही थी गांजे की फसल, ड्रोन सर्चिंग में पकड़ाई

mp news: ऑपरेशन 'प्रहार' के तहत नो मोबाइल नेटवर्क जोन में पहाड़ी क्षेत्र में हो रही थी गांजे की खेती पकड़ाई...।

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Nov 13, 2025

khargone

Large quantities of ganja cultivation seized

mp news: मध्यप्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ (गांजे) की खेती करने वाले के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गुरूवार को पुलिस ने बड़े पैमाने पर की जा रही गांजे की खेती का खुलासा करते हुए गांजे के 3200 पौधे जब्त किए हैं जिनकी लंबाई 5-7 फीट तक है। गांजे के पौधों का वजन करीब 3351 किलो ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 77 लाख रूपये से ज्यादा बताई गई है।

देखें वीडियो-

नो मोबाइल नेटवर्क जोन में हो रही गांजे की खेती

खरगोन जिले की चैनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि हेलापड़ावा चौकी अंतर्गत आने वाले टांण्डावाड़ी गांव के रहने वाले टिडिया ने अपने खेत में 3 अलग-अलग हिस्सों में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजे के पौधे लगाए हुए हैं । इस सूचना पर पुलिस ने ड्रोन के जरिए इलाके की सर्चिंग कराई तो खेत के तीन हिस्सों में गांजे के पौधे लगे नजर आए। इसके बाद पुलिस की टीम बनाकर छापेमारी की गई तो खेत से भारी मात्रा में गांजे के पौधे मिले हैं। जिस जगह पर खेत में गांजे के पौधे लगाए गए थे वो नो मोबाइल नेटवर्क जोन में पहाड़ी के पास है।

घंटों की मशक्कत कर उखाड़े गांजे के पौधे

पुलिस टीम को मौके से आरोपी नहीं मिला और खेत में लगे गांजे के 5-7 फीट के पौधों को उखाड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस टीम गांजे के पौधों को उखाड़कर जब्त कर अपने साथ लेकर आई। खेत से गांजे के कुल 3200 पौधे जब्त किए गए हैं जिनका वजन लगभग 3551 किलो 240 ग्राम (35.51 क्विंटल) है और इसकी अनुमानित कीमत 1,77,56,200/- रुपये (01 करोड़ 77 लाख 56 हजार 200 रुपये) बताई गई है। खेत मालिक आरोपी टिडीया पिता दीतु जमरे के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 381/2025 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्‍ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है ।

Published on:

13 Nov 2025 09:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / एमपी में यहां लहरा रही थी गांजे की फसल, ड्रोन सर्चिंग में पकड़ाई

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

