आंधी-बारिश ने मचाई तबाही! 500 परिवार बेहाल, केला फसल बर्बाद

mp weather: बीते दिन खरगोन स्थित नर्मदा पट्टी से सटे गांवों के अलावा अन्य कई स्थानों पर तूफान ने दो लोगों के जीवन पर पूर्णविराम लगाया। वहीं जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बुधवार को प्रभावित क्षेत्रों से जो तस्वीरें सामने आई वह बर्बादी की गवाही खुद दे रही हैं। क्षेत्र में लगी केले की फसल जमीन पर बिछ गई। कई बिजली पोल, पेड़ धराशायी हो गए। कच्चे घरौंदों पर डले टीनशेड ताश के पत्तों की तरह बिखरे। मौसम में आए इस बदलाव से करीब 500 परिवार प्रभावित हुए हैं। आंधी के बाद बुधवार को बचे कुचे सामान को नागरिक समेटते दिखाई दिए।