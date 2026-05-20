जहांगीर खान के मैदान से हटने से फलता में पूरे घटनाक्रम में नया मोड़

माकपा के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला किया है। चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया मंच पर डायमंड हार्बर के सांसद को लेकर कटाक्ष किया, जिनके संसदीय क्षेत्र में फलता सीट आती है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के सक्रिय राजनीति से अचानक गायब होने पर उपहास किया। वामपंथी नेता ने जनता को पिछले आम चुनाव में बनर्जी की अपूर्व जीत के अंतर की याद दिलाई। चक्रवर्ती ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'जो सांसद लाखों वोटों से जीते थे, वे अब ममता बनर्जी के घर में शरण लिए हुए हैं!' उनकी यह टिप्पणी तृणमूल के फलता उम्मीदवार जहांगीर खान के मैदान से हटने के कुछ ही क्षण बाद आई। चक्रवर्ती ने उस नेता की पूर्ण विडंबना को उजागर किया, जिसने 'डायमंड हार्बर मॉडल' को लोकप्रिय बनाया था और दक्षिण 24 परगना में पूरी तरह से जीत की भविष्यवाणी की थी, लेकिन पार्टी को चुनावी हार का सामना करते ही वह पूरी तरह से गायब हो गए