पुष्पा के नाटकीय रूप से झुकने के बाद फलता में 21 को फिर से मतदान

खुद को 'पुष्पा' बताने वाले तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी जहांगीर खान आखिरकार झुक गए। उन्होंने फलता में 21 मई को पुनर्मतदान से ठीक 48 घंटे पहले मंगलवार को चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही राज्य की सत्ता से बेदखल हुई तृणमूल को एक और झटका लगा है। जहांगीर खान ने कहा कि मैं फलता का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि फलता में शांति रहे और उसका विकास हो। सीएम सुवेंदु अधिकारी फलता के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए मैं इस निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्मतदान से खुद को अलग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य फलता में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसका अधिकतम विकास करना है। मेरा विजन सोनार फलता था। इसी कारण से मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। मैंने फलता के विकास और शांति के हित में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। विधानसभा चुनाव के दौरान जहांगीर खान काफी सुर्खियों में रहे। चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में तैनात यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ जुबानी जंग ने काफी चर्चाएं बटोरी थीं। जहांगीर का एक बयान काफी वायरल हुआ था कि यह बंगाल है, अगर अजय पाल शर्मा सिंघम हैं, तो मैं पुष्पा हूं।