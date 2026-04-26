आखिर हो क्या रहा है? क्या बंगाल के लोग आतंकी हैं?: केजरीवाल
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के साथ 3.5 लाख सुरक्षाकर्मियों को भी तैनात किया है। आखिर हो क्या रहा है? क्या बंगाल के लोग आतंकी हैं? केजरीवाल ने भाजपा नेतृत्व पर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, एक साल पहले उन्होंने मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराया और मुझे छह महीने के लिए जेल में डाल दिया। एक साल बाद अदालत ने कहा कि मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ सबूत का एक अंश भी नहीं है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि कृपया प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखने वाली इस प्रतिशोधी सरकार को पश्चिम बंगाल में सत्ता में न आने दें। वे कोलकाता के बालीगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। मोदी को झूठ फैलाने वाला बताते हुए केजरीवाल ने कहा, उन्होंने एक राज्य के चुनावी नतीजों को दांव पर लगा दिया है। अगर भाजपा बंगाल में हार जाती है, तो क्या वे इस्तीफा देंगे? केजरीवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भाजपा के कुशासन से देश को बचाने के लिए एक बड़ी परीक्षा है। दीदी देश के लिए लड़ रही हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा एवं निर्वाचन आयोग की साजिश के कारण विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कवायद के तहत पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 27 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। उन्होंने दावा किया कि यह उनके नागरिकता दस्तावेजों को निशाना बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। केजरीवाल ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर विधानसभा चुनावों के लिए 3.5 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात करके राज्य की जनता का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने उन लोगों से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जाइये और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कहिये कि वे इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दें। दीदी को भाजपा के खिलाफ यह लड़ाई जीतनी ही होगी, क्योंकि भाजपा चुनाव जीतने की एक बड़ी साजिश के तहत आपके नागरिकता अधिकारों को छीनना चाहती है।
केजरीवाल ने कहा कि याद रखिए, भाजपा वाले आपके नागरिकता दस्तावेज, जैसे राशन कार्ड, रद्द करवा देंगे, और केवल ममता बनर्जी ही आपकी मदद कर सकती हैं। वह आपके साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य के बाहर से लोगों को ला रहे हैं। भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण कद-काठी वाली महिला मोदी और शाह के सामने मजबूती से खड़ी है और भाजपा को ललकार रही है। आप नेता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों को भाजपा ने नकार दिया। उन्होंने कहा, याद रखिए, अगर मोदी सरकार सत्ता में आती है तो दीदी द्वारा किया गया काम निरर्थक हो जाएगा। मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया।
बड़ी खबरेंView All
कोलकाता
पश्चिम बंगाल
ट्रेंडिंग