आखिर हो क्या रहा है? क्या बंगाल के लोग आतंकी हैं?: केजरीवाल

केजरीवाल ने कहा कि याद रखिए, भाजपा वाले आपके नागरिकता दस्तावेज, जैसे राशन कार्ड, रद्द करवा देंगे, और केवल ममता बनर्जी ही आपकी मदद कर सकती हैं। वह आपके साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव को प्रभावित करने के लिए राज्य के बाहर से लोगों को ला रहे हैं। भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण कद-काठी वाली महिला मोदी और शाह के सामने मजबूती से खड़ी है और भाजपा को ललकार रही है। आप नेता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्यों को भाजपा ने नकार दिया। उन्होंने कहा, याद रखिए, अगर मोदी सरकार सत्ता में आती है तो दीदी द्वारा किया गया काम निरर्थक हो जाएगा। मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया।