मानदेय बढ़ाने सहित कई मांगे ले कर सड़कों पर उतरी आशा कर्मी

कोलकाता. सैकड़ों आशा कर्मी 15,000 मासिक मानदेय और सेवाओं के नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ भवन की ओर मार्च के लिए सड़कों पर उतरी। प्रदर्शनकारियों ने सियालदह और हावड़ा स्टेशन जैसे प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट्स पर जमावड़ा किया। मौलाली क्रॉसिंग और सियालदह ब्रिज पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दक्षिण की ओर जाने वाले वाहनों को कई घंटों तक डायवर्ट करना पड़ा। एसएन बनर्जी रोड और डोरीना क्रॉसिंग पर जाम लगने के साथ साथ साल्ट लेक और ईएम बाइपास पर यातायात पर असर पड़ा, जहां चिंगरीहाटा फ्लाईओवर के पास स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के निकट सुरक्षा बढ़ने और आशा कर्मियों के जमावड़े से यातायात बाधित रहा। पुलिस बैरिकेडिंग के कारण साल्ट लेक जाने से रोके जाने पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार कर स्वास्थ भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान धक्का-मुक्की हुई और पुलिस कार्रवाई में कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहन में ले जाया गया, जबकि अन्य नारेबाजी करती रही।