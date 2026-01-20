ऐतिहासिक शिल्प केंद्र कुम्हारटोली में सरस्वती पूजा के लिए तैयार हो रहीं मूर्तियां

एक तरफ जहां हाईटेक सजावट की प्रतिस्पर्धा के बीच पूजा पंडाल निर्माण में नई अवधारणा को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आज भी माध्यम और छोटे आयोजक की पहली पसंद स्वनिर्मित पंडाल है जिसे वे सामान्य तौर पर परंपरागत शैली में बनाते हैं। पंडाल निर्माता केतन दास ने बताया कि सरस्वती पूजा के लिए पंडाल निर्माण का ऑर्डर बुक करने वालों में ज्यादातर क्लब अथवा कॉम्प्लेक्स के आयोजक होते हैं। उनका आयोजन बड़े स्तर पर होता है इसलिए वे पंडाल का खर्च वहन करने में सक्षम होते हैं। केतन ने कहा इसका दूसरा कारण है उनकी व्यस्तता, क्योंकि हर आयोजक सदस्य कहीं न कहीं कार्यरत है इस वजह से वे पंडाल निर्माण में समय नहीं दे सकते। जबकि मकानों में होने वाली पूजा के आयोजकों में ज्यादातर विद्यार्थी होते हैं। हालांकि उनके पास ज्यादा बजट नहीं होता लेकिन वे समय पूरा देते है। इसलिए स्वनिर्मित पूजा पंडाल उनकी पहली पसंद रहते हैं।