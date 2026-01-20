शांत रहना है तो राम से जुड़े: संत मुरलीधर

शिव जैसा कोई राम प्रेमी नहीं। शिव को साक्षात अनुभव करना हो तो कैलाश (हिमालय) अवश्य जाए।दुनिया से जुड़ोंगे तो अशांत रहोगे। शांत रहना है तो राम से जुड़े। भगवान शंकर रामजी से जुडें है, इसलिए शांत है। एक दिन कैलाश में वट वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में भगवान शिव को देखकर पार्वती बोली, आप विश्वनाथ है, मेरे नाथ हैं। आपकी महिमा तीनों लोक में हैं। आप अपनी दासी मानकर, कृपाकर मेरी अज्ञानता को मिटाए। शिव ने कहा, कैसे मिटेगी? पार्वती ने कहा, आप मुझे राम कथा से सुनाए। कथा से मेरी अज्ञानता मिटेगी। दुनिया की कथा सुनोगे तो मनोरंजन होगा जबकि राम कथा सुनोगे तो आत्मरंजन होगा। भगवान शंकर ने कहा राम कथा गंगा की तरह सभी को पवित्र करती है। राम कथा सुनने से सारे संशय मिट जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म जब भक्तों पर करुणा करता हैं तो साकार ब्रह्म के रूप में अवतार लेता हैं।ये बातें रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष में सुन्दरकाण्ड भक्त मण्डल, कोलकाता के तत्वावधान में श्रीराम कथा पर प्रवचन करते हुए परम पूज्य संत मुरलीधर महाराज ने हनुमंतधाम (फोरशोर रोड,शिवपुर)में कही।