West Bengal Election: दीदी पर भरोसा या मोदी का जादू ? भारी मतदान को लेकर सुगबुगाहट तेज

वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति और राज्य के मतदाताओं का रुझान हमेशा से विश्लेषकों के लिए शोध का विषय रहा है। आमतौर पर जब-जब मतदान के प्रतिशत में रेकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तब-तब सत्ता के गलियारों में बड़े बदलाव देखे गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भारी मतदान अक्सर मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से और बदलाव की इच्छा का संकेत माना जाता है। मौजूदा सरकार को फिर लाने में अक्सर मतदाता उदासीन नजर आते हैं, जबकि सत्ता परिवर्तन के लिए लोग मतदान के लिए उमड़ पड़ते हैं। राज्य में 1962 में जब कांग्रेस का दबदबा था तब मतदान केवल 53% था, लेकिन 1967 में जब यूनाइटेड फ्रंट एक विकल्प के रूप में उभरा तो मतदान प्रतिशत बढ़कर 62.5% हो गया। 2011 में भी यही रुझान देखा गया। सिंगूर और नंदीग्राम के भूमि अधिग्रहण विवादों के कारण लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लोगों में भारी असंतोष था। इसका नतीजा यह हुआ कि राज्य में रेकॉर्ड 84.33% मतदान हुआ। 34 साल पुराना वाममोर्चा का किला ढह गया और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता का स्वाद चखा।