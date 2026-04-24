एक मां से TMC के महाजंगलराज ने बेटी छीन ली, चुनाव प्रचार के दौरान RG Kar मामले पर PM ने दिया बड़ा बयान

अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि वे बंगाल की हर बेटी को भरोसा दिलाने आए हैं कि बीजेपी (BJP) उनके सपनों को टूटने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जब वे यहां पहुंचे तो एक बहन ने उन्हें राखी भेंट की, और उन्होंने वादा किया कि बहनों की सुरक्षा उनके लिए सबसे पहले है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खोली जाएंगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।