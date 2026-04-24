West Bengal Election: पहले चरण में रेकॉर्ड वोट के बाद दूसरे चरण की जंग शुरू

आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रहमत नगर में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर पथराव किया गया जिससे उसकी पिछली खिड़कियों के शीशे टूट गए। मुर्शिदाबाद के नौदा में आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) और तृणमूल के समर्थकों के बीच झड़पें हुईं। वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए केंद्रीय बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर जब एक मतदान केंद्र पर गए तो उन्हें तृणमूल समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। कबीर ने बाद में सत्तारूढ़ पार्टी पर डराने-धमकाने और गड़बड़ी का आरोप लगाया जबकि तृणमूल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए हिंसा की निंदा की। बीरभूम के लाभपुर और मालदह के चांचल में भाजपा के चुनाव एजेंट पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए जाने के आरोप लगे हैं। मुरारई में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में दो लोग घायल हो गए जिससे जिले में तनाव और बढ़ गया। डोमकल में, मतदाताओं को बूथों तक पहुंचने से रोके जाने के आरोप लगे, जिसके कारण सुरक्षाकर्मियों की तैनाती आवश्यक हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि दोपहर तक निर्वाचन आयोग को मतदान से जुड़ी करीब 500 शिकायतें प्राप्त हुईं, जबकि सीविजिल ऐप के माध्यम से 375 अन्य शिकायतें दर्ज की गईं। तृणमूल कांग्रेस ने दोपहर तक 700 से अधिक शिकायतें दर्ज कराने का दावा किया, जिनमें से कई ईवीएम में कथित खराबी और केंद्रीय बलों के आचरण से संबंधित थीं। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल द्वारा संरक्षित अपराधियों ने मतदाताओं को डराया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और बलों का उपयोग करने का आरोप लगाया।