अभिषेक पर हमला: तृणमूल तथा बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज

वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि स्वस्थ और सामान्य समाज में ऐसी घटनाएं वांछनीय नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि उनकी पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। भट्टाचार्य ने कहा, भाजपा इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ, वह उन स्थानीय लोगों के गुस्से का परिणाम हो सकता है, जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस के पास सबूत है कि हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी स्थानीय तृणमूल नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में इस घटना का एक नया पहलू खुल चुका है। अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ या किसी ने यह हमला करवाया। भाजपा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में भाजपा के लोग तो वहां पर नहीं थे बल्कि तृणमूल के लोग थे। क्या ये घटना तृणमूल ने ही प्लान करके करवाई, इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। भाजपा राज्यसभा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, तृणमूल, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने जो पाप राज्य में किया, उसी पाप का सीधे मूल में आक्रोश जनता में आ रहा है।