बंगाल में अप्रत्याशित घटनाक्रम: राजनीति गरमाई, एक दूसरे पर वार-पलटवार

ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता बनाने का समर्थन करने पर, भाजपा नेता इंद्रनील खान ने कहा, तृणमूल जब सत्ता में थी तब उन्होंने युवाओं से नौकरी चुराई, गरीबों से राशन चुराया। ये काफी समय से चल रहा था और अब जब उनकी सत्ता चली गई, जनता ने चोरों को हटा दिया, भय को हटाकर भरोसे को चुना तो अभिषेक बनर्जी ने अपने ही विधायकों से उनके हस्ताक्षर चुराने का काम शुरू कर दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने फाइलें चोरी कीं और चुनाव के बाद जब कुछ नहीं मिला तो अपने विधायकों से हस्ताक्षर चुरा लिए गए। अब उन्हीं के विधायक उनसे डर रहे हैं। तृणमूल की कोई नीति है नहीं। उनकी केवल एक ही नीति थी घोटालाबाजी करना। भाजपा नेता खगेन मुर्मू ने तृणमूल में अंदरूनी कलह पर कहा कि तृणमूल की जो स्थिति आज है, उनके जो भी विधायक हैं, उनकी संख्या भी घट रही है। तृणमूल के जो सांसद हैं उनकी संख्या भी कम हो रही है। तृणमूल का अर्थ कुछ भी नहीं रहेगा। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को छोड़कर कोई अन्य तृणमूल कांग्रेस में रहने वाला नहीं है। राज्य के मंत्री तापस रॉय ने कहा कि हमने जीवन में कभी नहीं सुना कि कोई पार्टी अपने विधायकों के हस्ताक्षर के साथ घोटाला कर रही हो।