कोलकाता में शुरू होगी जल मेट्रो सेवा, दुर्गा पूजा से पहले छह गंगा घाटों का होगा कायाकल्प
राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कोलकाता और हावड़ा में छह गंगा घाटों के नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण की घोषणा की है। बागबाजार, अहिरीटोला, शोभाबाजार, मल्लिकघाट, रामकृष्णघाट और बांधाघाट जैसे प्रमुख घाटों के सौंदर्यीकरण और मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसे दुर्गा पूजा से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के अनुसार, चिह्नित घाटों में से दो पर नवीनीकरण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। शेष परियोजनाओं को त्वरित गति से किया जा रहा है।
अधिकारी यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि दुर्गा पूजा समारोह प्रारंभ होने से पहले सभी छह घाट तैयार हो जाएं। अधिकारियों के मुताबिक, नवीनीकरण कार्य का उद्देश्य जन सुविधाओं को बढ़ाना, आगंतुकों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में सुधार करना तथा प्रमुख नदी तट स्थानों की उपस्थिति को उन्नत करना है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को राज्य में जल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कोलकाता में जल मेट्रो सेवा शुरू करने की घोषणा की। राज्य सचिवालय नवान्न में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। इस बैठक में राज्य और केंद्र के बीच जलमार्ग और बंदरगाह विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोलकाता में जल मेट्रो परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे शहर के नदी मार्गों पर यातायात को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य में जल परिवहन के नए युग की शुरुआत करेगी और शहरी यातायात पर दबाव को भी कम करने में मदद करेगी। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में कुल 44 जेटियों का निर्माण किया जाएगा, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए 25 जेटियों का निर्माण अंतिम चरण में है।
मुख्यमंत्री ने गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि कपिल मुनि आश्रम के आसपास के तटीय क्षेत्र का विकास किया जाएगा ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। इसके साथ ही कोलकाता बंदरगाह क्षेत्र में अवैध कब्जों और गैरकानूनी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि बंदरगाह क्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ताजपुर में प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अब इसे दादनपात्र घाट में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह स्थान ताजपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और यहां लगभग 1700 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिससे एक गहरे समुद्री बंदरगाह का निर्माण आसान होगा।
सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय भी किया है। प्रस्तावित संग्रहालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के सहयोग से विकसित किया जाएगा और कोलकाता के ऐतिहासिक विकास, शहर की विरासत और सांस्कृतिक धरोहर के पहलुओं को उजागर करेगा। हालाँकि, प्रस्तावित संग्रहालय के लिए कोई आधिकारिक परियोजना लागत या विस्तृत समय-सीमा अब तक घोषित नहीं की गई है। अधिकारियों ने कहा कि घाट नवीनीकरण पहल अवसंरचना सुधार और विरासत संबंधी परियोजनाओं पर केंद्रित एक व्यापक कार्यक्रम का भाग है।
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