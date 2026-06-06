विस्फोट कांड: पूर्व विधायक शौकत है मुख्य साजिशकर्ता: एनआईए

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शौकत को 19 जून तक एजेंसी की हिरासत में भेजने का निर्णय किया। अदालत से बाहर निकलते समय शौकत ने खुद को निर्दोष बताया। अदालत परिसर के बाहर शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने मोल्ला के विरुद्ध नारे लगाए और फांसी सहित कठोरतम सजा, यहां तक कि मृत्युदंड की भी मांग की। एक प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि स्थानीय निवासियों को वर्षों से मोल्ला से जुड़े व्यक्तियों द्वारा डराया-धमकाया जा रहा था। मोल्ला को दक्षिण 24 परगना जिले से शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी का दावा है कि वह लंबे समय से फरार था और लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। यह गिरफ्तारी उस मामले में की गई है जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले भांगड़ इलाके में देसी बम निर्माण के दौरान विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। एजेंसी के अनुसार, उसने अन्य आरोपितों को बम बनाने के लिए निर्देश दिए थे और विस्फोट के बाद घटनास्थल को प्रभावित करने यानी सबूतों को नष्ट करने या बदलने के निर्देश भी दिए थे।