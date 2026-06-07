कई योजनाओं में भ्रष्टाचार, ब्रिगेड परेड मैदान को बनाना पड़ेगा जेल: सीएम सुवेंदु

सुवेंदु ने बताया कि पहली मंत्रिपरिषद बैठक में भाजपा के 315 दिवंगत कार्यकर्ताओं की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार उनके परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारी उठाएगी। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित 556 किलोमीटर भूमि में से लगभग 100 किलोमीटर का हस्तांतरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे से बाहर आने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके अनुसार अब तक 4,800 लोगों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 836 लोग होल्डिंग सेंटर में हैं।