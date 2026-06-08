तृणमूल के 20 सांसद अलग गुट बनाने की राह पर, लोकसभा में भी लगेगा पार्टी को बड़ा झटका

विधानसभा के बाद तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा में भी बड़ा राजनीतिक झटका लग सकता है। बागी गुट का नेतृत्व कर रहीं काकोली घोष दस्तीदार ने सोमवार को दावा किया कि तृणमूल के करीब 20 सांसदों ने केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का समर्थन करने का फैसला किया है। राजग को समर्थन देने की समूह की इच्छा से अवगत कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। तृणमूल के करीब 20 सांसदों में मैं भी शामिल हूं। वह लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय साथी सांसदों से सलाह के बाद लिया गया। उन्होंने दलील दी कि यह जनता के जनादेश को दर्शाता है। हमने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है और हमारा मानना है कि हमारा भविष्य का राजनीतिक मार्ग राजग के अनुरूप होना चाहिए। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद हैं। बशीरहाट से सांसद हाजी नुरुल इस्लाम के निधन के बाद एक सीट रिक्त है। ऐसे में यदि 20 सांसद अलग गुट बनाते हैं, तो उनके पास दल के दो-तिहाई से अधिक सांसदों का समर्थन होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में दल-बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करना पार्टी नेतृत्व के लिए कठिन हो सकता है।