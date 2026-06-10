उद्योग मंत्री तापस रॉय बोले, राज्य को करेंगे औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में पुनः स्थापित

मंत्री का नाम विभाग

सुवेंदु अधिकारी (मुख्यमंत्री) गृह एवं पर्वतीय मामले, भूमि एवं भूमि सुधार, शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास, विद्युत, सूचना एवं संस्कृति, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार

निशीथ प्रमाणिक उत्तर बंगाल विकास, जल संसाधन जांच एवं विकास

अशोक कीर्तनिया खाद्य एवं आपूर्ति, सहकारिता

दिलीप घोष पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि विपणन

क्षुदीराम टुडू जनजातीय विकास, अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा

अग्निमित्रा पॉल शहरी विकास एवं नगर निकाय मामले

दीपक बर्मन स्कूल शिक्षा, आवास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वस्त्र

तापस रॉय उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम, सार्वजनिक उपक्रम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण, गैर-पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

डॉ. शंकर घोष संसदीय कार्य, पर्यटन

मनोज कुमार उरांव वन एवं पर्यावरण

अर्जुन सिंह श्रम, परिवहन

गौरी शंकर घोष पिछड़ा वर्ग कल्याण, जन शिक्षा विस्तार एवं पुस्तकालय सेवाएं

जगन्नाथ चट्टोपाध्याय उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

स्वपन दासगुप्ता वित्त

डॉ. कल्याण चक्रवर्ती सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं बागवानी

डॉ. शरद्वत मुखर्जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

अरूप कुमार दास सिंचाई एवं जलमार्ग

डॉ. अजय कुमार पोद्दार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग