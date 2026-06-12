पिछली सरकारों ने जमीन का जबरन अधिग्रहण किया या फोटो सेशन किया : सुवेंदु अधिकारी

सुवेंदु ने भूमि अधिग्रहण के विवादास्पद मुद्दे पर कहा कि सरकार भूमि अधिग्रहण नीति की रूपरेखा तैयार कर रही है लेकिन औद्योगिक विकास किसानों के अधिकारों की कीमत पर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, सरकार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति पर काम कर रही है। हम उस जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हैं, जैसा पूर्ववर्ती वाम मोर्चा शासन के दौरान सिंगूर और नंदीग्राम में हुआ था। साथ ही, हम तृणमूल कांग्रेस की उस नीति के भी खिलाफ हैं, जिसमें उद्योग लाने के नाम पर केवल फोटो खिंचवाए गए, झूठ फैलाया गया और हकीकत में कुछ नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार औद्योगिक विकास और लोगों की सहमति, दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रुख अपनाएगी। हमारी सरकार सहमति आधारित विकास मॉडल पर काम करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा करते हुए निवेश और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।