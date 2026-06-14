पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर जारी उथल-पुथल तेज

तृणमूल कांग्रेस के बागी खेमे की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने रविवार को दावा किया कि दो और सांसद बागी खेमे में शामिल होने वाले हैं। इससे लोकसभा में इस गुट में सदस्यों की संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। दस्तीदार ने नई दिल्ली रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि बागी सांसद सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और उनसे अलग गुट के रूप में मान्यता देने की गुजारिश करेंगे। लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल में विभाजन इसी सप्ताह के आरंभ में स्पष्ट हो गया था, जब असंतुष्ट सांसदों ने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग रुख अपनाया। दूसरी तरफ तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र में लिखा है जिसमे उन्होंने कहा है कि कोई भी फैसला करने से पहले तृणमूल कांग्रेस को अपनी बात रखने का मौका दें। तृणमूल कांग्रेस के किसी भी अलग समूह या गुट को कोई मान्यता, दर्जा या सुविधा न दें। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से तृणमूल को विधिवत अधिकृत नेता और सचेतक के जरिए प्रतिनिधित्व वाला एकल दल मानने की मांग की है। हालांकि, तृणमूल ने दोहराया है कि अलग संसदीय समूह बनाने की अनुमति देने वाला कोई कानून नहीं है। स्पीकर के साथ मूल तृणमूल पर अपना दावा पेश करने के लिए होने वाली बैठक से पहले, रविवार को सांसद सायोनी घोष और माला रॉय दिल्ली पहुंचीं। दिल्ली हवाईअड्डे पर रॉय और घोष, दोनों ने ही मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। घोष ने संवाददाताओं से कहा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को जवाब दूंगी, आपको नहीं।