गिरफ्तारी से बचने अपना हुलिया बदल लिया, मुंडवा ली अपनी मूंछ, फिर भी पुलिस ने ढूंढ निकाला

आरामबाग में रविवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब स्वपन नंदी को पुलिस थाने ले जा रही थी। पुलिस और केंद्रीय बलों की सुरक्षा के बावजूद उनके ऊपर अंडे फेंके गए तथा विरोध कर रहे लोगों ने नारेबाजी की। नंदी को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कर आरामबाग लाया गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर एकत्र हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस वाहन के आरामबाग पहुंचते ही विरोध शुरू हो गया। भीड़ ने चोर-चोर के नारे लगाए और कच्चे अंडे फेंके। वाहन से उतरने के दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। सुरक्षा घेरे में मौजूद स्वपन नंदी ने स्वयं को बचाने के लिए पुलिस की ढाल का सहारा लिया और तेजी से थाने की ओर बढ़े। इस दौरान उनके पीछे कुछ लोग दौड़ते रहे और लगातार नारेबाजी करते रहे। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों पर भी फेंके गए अंडों तथा स्याही के छींटे पड़े।