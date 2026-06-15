सियासत: अचानक चर्चा में आई गुमनाम राजनीतिक पार्टी, नए राजनीतिक ठिकाने के रूप में उभरी एनसीपीआई

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के पोस्टरों में पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में दिखाए गए उत्तिया कुंडू ने 13 मई को अपने फेसबुक पेज पर सुवेंदु अधिकारी के साथ एक तस्वीर साझा की थी। बांग्ला में लिखे कैप्शन में कहा गया था, सिर्फ सपने देखने के दिन खत्म हो गए हैं, अब उन्हें सच करने का समय है। बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी की जीत की यात्रा शुभ हो। आपके संकल्प से बंगाल की हर धूल फिर से जीवंत हो। 10 जून को, यानी विलय से चार दिन पहले, उत्तिया ने फेसबुक पर रहस्यमय पोस्ट साझा किया, इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें थीं। पोस्ट में लिखा था, अहंकार पतन का कारण बनता है। सत्ता के नशे में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जनता का समर्थन ही असली ताकत है, जो आज शिखर पर हैं, उन्हें कल समय को जवाब देना होगा।