युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और किसानों को मिलेगी सौगात: मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि अन्नपूर्णा योजना के तहत गत 3 जून को 28 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 3,000 रुपए की सहायता राशि सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना के तहत अब तक 1.05 करोड़ महिलाओं ने पंजीकरण कराया है और उनके विवरण का सत्यापन कर पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती प्रशासनिक व्यवस्था के दौरान लक्क्ष्मी भंडार योजना में व्यापक अनियमितताएं हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर पुरुषों द्वारा महिलाओं के लिए निर्धारित लाभ प्राप्त किए गए, जिनकी जांच पुलिस और सीआईडी द्वारा की जा रही है। इन सभी आवेदनों का सत्यापन पूरा कर संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। इन लाभार्थियों को जून माह की 3,000 रुपए की राशि आगामी 1 जुलाई को प्राप्त हो जाएगी। योजना में अब तक नाम दर्ज नहीं करा पाने वाली महिलाओं को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपील की कि पात्र महिलाएं जनकल्याण शिविरों में जाकर आवेदन पत्र भरें। सरकारी अधिकारी उनकी हर संभव सहायता करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर घर-घर जाकर भी सहयोग प्रदान किया जाएगा।