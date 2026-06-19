ज्योति प्रिय मल्लिक का पार्टी के सभी पदों और गौतम देव का सिलीगुड़ी के मेयर पद से इस्तीफा

सिलीगुड़ी में शुक्रवार को मेयर पद से गौतम देव के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक चक्रवर्ती ने भी तृणमूल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार, आलोक चक्रवर्ती ने अपना इस्तीफा दार्जिलिंग जिला (समतल) तृणमूल अध्यक्ष कुंतल रॉय को भेज दिया। आलोक चक्रवर्ती लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस में राज्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे है। इसके अलावा, उत्तर बंगाल में पार्टी के श्रमिक संगठन की कमान भी लंबे समय तक उनके हाथों में रही है। गौतम देव ने मेयर परिषद के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। हाल ही में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की दार्जिलिंग जिला (समतल) कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, बदले राजनीतिक हालात में प्रशासनिक कामकाज सुचारू रूप से नहीं कर पाने की वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है। गौतम देव को 2011 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद उत्तर बंगाल विकास विभाग का मंत्री बनाया गया।