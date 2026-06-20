प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल को दी 820 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

तारकेश्वर से दिए गए संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने साफ किया कि केंद्र और राज्य मिलकर विकास की नई दिशा तय कर रहे हैं। धार्मिक आस्था और विकास की यह संगम यात्रा आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद बंगाल के उज्ज्वल भविष्य के लिए जो सपने देखे गए थे, आज वे साकार होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसे एक नए और गौरवशाली इतिहास की शुरुआत बताया। मोदी ने राज्य की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दशकों तक लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस ने विकास को बाधित किया, लेकिन अब डबल इंजन सरकार तेज गति से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने भाजपा की चुनावी जीत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने कहा, बंगाल के लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक है और गांवों में विश्वास और उत्साह का माहौल है। यह स्पष्ट दिखता है कि आपका एक वोट कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।