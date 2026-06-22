पश्चिम बंगाल बजट: एक लाख नौकरी, कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 20 फीसदी इजाफा

दासगुप्ता ने कहा कि सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे। जहां आवश्यकता होगी, वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे। दासगुप्ता ने अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। इसके तहत 25-60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 3000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए 550 करोड़ रुपए भी निर्धारित किए गए हैं। मंत्री ने कहा, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जल्द ही पिंक कार्ड प्रणाली शुरू की जाएगी। सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया है।