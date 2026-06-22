पश्चिम बंगाल बजट: औद्योगिक वृद्धि और व्यापार सुगमता को मिलेगी रफ्तार

वहीं, इमामी ग्रुप के निदेशक आदित्य वी. अग्रवाल ने बजट को आम जनता के हित में बताया। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा योजना, बेरोजगारी भत्ता, सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि और आशा कार्यकर्ताओं व छात्रों के लिए बढ़ा समर्थन सीधे तौर पर लोगों की आय बढ़ाएगा और राज्य में खपत को मजबूती देगा। अग्रवाल ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, डीप-सी पोर्ट और अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट की समीक्षा जैसे कदम यह संकेत देते हैं कि पश्चिम बंगाल निवेश आकर्षित करने के लिए तैयार है। कैट के नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुभाष अग्रवाला ने कहा कि यह बजट विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन स्थापित करता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने की क्षमता रखता है। यह बजट राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ-साथ हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने वाला है। इस बजट से रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। दुर्गापुर, आसनसोल और सिलीगुड़ी में मेट्रो प्रोजेक्ट, पुरुलिया और मालदा में नए हवाई अड्डे, भगीरथी नदी पुल और मयूराक्षी नदी पर फोर-लेन पुल व्यापार और यातायात को नई गति देंगे।