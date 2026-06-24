आखिर क्या हुआ कि कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम का शेड अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया

बचाव अभियान को गति देने के लिए तकनीक का व्यापक सहारा लिया जा रहा है। मलबे के भीतर फंसे लोगों की स्थिति और सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन कैमरों से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही हाइड्रोलिक सीढ़ियों की मदद से ऊंचाई पर फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मलबे के नीचे दबे मजदूरों की पहचान और उनकी चेतना बनाए रखने के लिए बचावकर्मियों द्वारा बाहर से लगातार उनके नाम पुकार कर उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। शाम चार बजे तक मलबे से निकाले गए 12 घायलों को तुरंत एसएमपीए और अन्य एंबुलेंसों की मदद से एसएसकेएम अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है।