नवाचार: वन विभाग ने स्कूली बच्चों को वन और जीवों से परिचित करवाने घुमाया जंगल, दी कई महत्वपूर्ण जानकारी

कोंडागांवPublished: Dec 08, 2022 11:43:25 am Submitted by: CG Desk

Forest Department took school children to the forest: वन वानिकी के प्रति जागरूक करने के लिए दक्षिण वनमंडल के अंतगर्त मादार्पाल वनपरिक्षेत्र में बुधवार को अंदरूनी इलाके के छह स्कूलों के पूर्व माध्यमिक से हायर सेकेंड्री तक के 120 से ज्यादा विद्याथिर्यों को वन भ्रमण करवाते हुए जंगल व यहाॅ मिलने वाले वनोषधी के विषयों में विस्तार से जानकारी दी।

वन विभाग ने स्कूली बच्चों को वन और जीवों से परिचित करवाने घुमाया जंगल