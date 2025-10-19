CG Accident News: बिजली के खंभे से टकराकर मकान में घुसा तेज रफ्तार वाहन, वृद्ध महिला बाल-बाल बची…

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के करना जिले के विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरबी के बाजार पारा मोहल्ले में शुक्रवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। तेज रफ्तार टैंकर ने कोरबी अटारी की ओर पीछे से आते हुए बिजली के खंभे को टक्कर मारते हुए मकान में प्रवेश कर लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।